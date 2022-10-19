Вице-губернатор ХМАО объяснил смысл введения базового режима готовности

Вице-губернатор ХМАО: базовый уровень готовности предполагает дополнительную защиту режимных объектов

20 октября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Внимание властей и бдительность граждан должны повыситься Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Объявленный базовый уровень готовности для Югры подразумевает дополнительную защиту режимных объектов. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Базовый уровень подразумевает режим повседневной деятельности. Т.е. субъекты, где определен базовый уровень, ведут режим повседневной деятельности. С дополнительной проработкой, координацией, проверкой, в том числе межведомственной, всех объектов экономики, вопросов доступа на территорию режимных объектов, ну и весь комплекс мероприятий, его в двух словах так не передашь. Т.е. обеспечение защиты зданий, сооружений и мест массового пребывания, объектов транспорта. Это основное, на что будет направлена работа в ближайшее время», — сказал Тиртока. Вице-губернатор ХМАО также отметил, что повысить режим готовности можно только при возникновении явных угроз жизни и здоровью граждан или угрозы стабильности работы инфраструктуры или объектов экономики. «Перевод на средний уровень реагирования делает президент по рекомендации начальника регионального оперативного штаба. Для этого этот координационный орган на территории субъекта и создается. Все эти угрозы штаб оценивает и если вдруг они появляются, то дают указание на отработку первоначальных действий и представление информации на федеральный уровень», — сказал Тиртока. Он также отметил, что пока никаких предпосылок к повышению уровня реагирования властей в Югре нет. Ранее URA.RU сообщало, что В Ханты-Мансийском автономном округе после указа президента РФ будет создан новый региональный штаб по безопасности. Он займется вопросами оперативного исполнения указа президента о мерах осуществляемых в субъектах в связи с объявлением военного положения в четырех российских субъектах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объявленный базовый уровень готовности для Югры подразумевает дополнительную защиту режимных объектов. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Базовый уровень подразумевает режим повседневной деятельности. Т.е. субъекты, где определен базовый уровень, ведут режим повседневной деятельности. С дополнительной проработкой, координацией, проверкой, в том числе межведомственной, всех объектов экономики, вопросов доступа на территорию режимных объектов, ну и весь комплекс мероприятий, его в двух словах так не передашь. Т.е. обеспечение защиты зданий, сооружений и мест массового пребывания, объектов транспорта. Это основное, на что будет направлена работа в ближайшее время», — сказал Тиртока. Вице-губернатор ХМАО также отметил, что повысить режим готовности можно только при возникновении явных угроз жизни и здоровью граждан или угрозы стабильности работы инфраструктуры или объектов экономики. «Перевод на средний уровень реагирования делает президент по рекомендации начальника регионального оперативного штаба. Для этого этот координационный орган на территории субъекта и создается. Все эти угрозы штаб оценивает и если вдруг они появляются, то дают указание на отработку первоначальных действий и представление информации на федеральный уровень», — сказал Тиртока. Он также отметил, что пока никаких предпосылок к повышению уровня реагирования властей в Югре нет. Ранее URA.RU сообщало, что В Ханты-Мансийском автономном округе после указа президента РФ будет создан новый региональный штаб по безопасности. Он займется вопросами оперативного исполнения указа президента о мерах осуществляемых в субъектах в связи с объявлением военного положения в четырех российских субъектах.