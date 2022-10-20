США потребовали от Германии выдать россиянина за уклонение от санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Немецкий суд выдал ордер на предварительный арест россиянина по требованию США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки добиваются экстрадиции (выдачи) обвиняемого в уклонении от санкций россиянина из Германии в США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Гамбурга.

«США 4 октября направили ФРГ запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию прокуратуры Гамбурга. Сообщалось, что региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест указанного россиянина.

В прокуратуре отметили, что власти США должны подать официальный запрос об экстрадиции гражданина РФ в течение 40 дней. Прогнозировать продолжительность экстрадиции ведомство затруднилось.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Соединенные Штаты Америки добиваются экстрадиции (выдачи) обвиняемого в уклонении от санкций россиянина из Германии в США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Гамбурга. «США 4 октября направили ФРГ запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию прокуратуры Гамбурга. Сообщалось, что региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест указанного россиянина. В прокуратуре отметили, что власти США должны подать официальный запрос об экстрадиции гражданина РФ в течение 40 дней. Прогнозировать продолжительность экстрадиции ведомство затруднилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...