США потребовали от Германии выдать россиянина за уклонение от санкций

Немецкий суд выдал ордер на предварительный арест россиянина по требованию США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Соединенные Штаты Америки добиваются экстрадиции (выдачи) обвиняемого в уклонении от санкций россиянина из Германии в США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Гамбурга.
«США 4 октября направили ФРГ запрос об аресте россиянина по обвинению в уходе от санкций с целью его экстрадиции», — пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию прокуратуры Гамбурга. Сообщалось, что региональный суд Гамбурга выдал ордер на предварительный арест указанного россиянина.
В прокуратуре отметили, что власти США должны подать официальный запрос об экстрадиции гражданина РФ в течение 40 дней. Прогнозировать продолжительность экстрадиции ведомство затруднилось.
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