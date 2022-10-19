Губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Александр Тиртока.
«Оперативный штаб во исполнение указа президента [РФ Владимира Путина] создан распоряжением губернатора [Югры Натальи Комаровой], работа ведется. В ближайшее время пройдет его первое заседание», — сказал Тиртока.
Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО. Новая структура нужна для межведомственной координации и усиления безопасности региона от внешних угроз. Среди них — обеспечение защиты зданий, сооружений и мест массового пребывания, объектов транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что объявленный базовый уровень готовности для Югры подразумевает дополнительную защиту региона. Проработку, координацию, проверку, в том числе межведомственную, всех объектов экономики, усиление вопросов доступа на территорию режимных объектов.
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