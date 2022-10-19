19 октября 2022

Губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперативный штаб создан во исполнение указа президента от 19 октября Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Александр Тиртока.

«Оперативный штаб во исполнение указа президента [РФ Владимира Путина] создан распоряжением губернатора [Югры Натальи Комаровой], работа ведется. В ближайшее время пройдет его первое заседание», — сказал Тиртока.

Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО. Новая структура нужна для межведомственной координации и усиления безопасности региона от внешних угроз. Среди них — обеспечение защиты зданий, сооружений и мест массового пребывания, объектов транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что объявленный базовый уровень готовности для Югры подразумевает дополнительную защиту региона. Проработку, координацию, проверку, в том числе межведомственную, всех объектов экономики, усиление вопросов доступа на территорию режимных объектов.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Александр Тиртока. «Оперативный штаб во исполнение указа президента [РФ Владимира Путина] создан распоряжением губернатора [Югры Натальи Комаровой], работа ведется. В ближайшее время пройдет его первое заседание», — сказал Тиртока. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО. Новая структура нужна для межведомственной координации и усиления безопасности региона от внешних угроз. Среди них — обеспечение защиты зданий, сооружений и мест массового пребывания, объектов транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что объявленный базовый уровень готовности для Югры подразумевает дополнительную защиту региона. Проработку, координацию, проверку, в том числе межведомственную, всех объектов экономики, усиление вопросов доступа на территорию режимных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...