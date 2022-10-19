В поселке Белый Яр (ХМАО) на заправочной станции загорелась цистерна с топливом, огонь перекинулся с нее на здание заправки. В пресс-службе МЧС округа журналисту URA.RU сообщили о двух пострадавших.
«В 17.01 поступило сообщение о возгорании цистерны на автозаправке на улице Таежной в поселке Белый Яр. В 17.05 пожарные прибыли на место и обнаружили открытое горение цистерны, огонь с которой перекинулся на рядом стоящее административное здание. Два человека пострадали», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пожар удалось потушить за 36 минут. Огонь с горящей цистерны повредил стену здания заправки. «Подробности о причинах пожара появятся позже, на месте работают дознаватели», — уточнили в пресс-службе. Одну из пострадавших госпитализировали, второй медики оказывают помощь на месте. Видеозапись происшествия опубликовал сургутский telegram-канал «К-Информ».
Ранее URA.RU писало о пожаре на СТО в Нижневартовске. Причину устанавливают дознаватели.
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