В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

20 октября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

При этом дети от 14 до 18 лет смогут пользоваться соцсетями с разрешения родителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России детям до 14 лет предлагается запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. «Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями», — цитирует Волынец «Парламентская газета». При этом детям от 14 до 18 лет социальные сети будут доступны, но только с разрешения родителей. Ранее в российских школах был введен запрет на использование телефонов во время занятий. Помимо этого, член Совфеда Маргарита Павлова выступила с критикой зарубежных мультфильмов, передает телеканал 360.

В России детям до 14 лет предлагается запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. «Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями», — цитирует Волынец «Парламентская газета». При этом детям от 14 до 18 лет социальные сети будут доступны, но только с разрешения родителей. Ранее в российских школах был введен запрет на использование телефонов во время занятий. Помимо этого, член Совфеда Маргарита Павлова выступила с критикой зарубежных мультфильмов, передает телеканал 360.