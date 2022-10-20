В России предложили запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

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При этом дети от 14 до 18 лет смогут пользоваться соцсетями с разрешения родителей Фото:

В России детям до 14 лет предлагается запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.

«Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями», — цитирует Волынец «Парламентская газета». При этом детям от 14 до 18 лет социальные сети будут доступны, но только с разрешения родителей.

Ранее в российских школах был введен запрет на использование телефонов во время занятий. Помимо этого, член Совфеда Маргарита Павлова выступила с критикой зарубежных мультфильмов, передает телеканал 360.

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В России детям до 14 лет предлагается запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец. «Подготовлена инициатива о запрете детям до 14 лет пользоваться соцсетями», — цитирует Волынец «Парламентская газета». При этом детям от 14 до 18 лет социальные сети будут доступны, но только с разрешения родителей. Ранее в российских школах был введен запрет на использование телефонов во время занятий. Помимо этого, член Совфеда Маргарита Павлова выступила с критикой зарубежных мультфильмов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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