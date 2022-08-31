В школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Министерство образования России ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Об сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сообщил Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания. В случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, отметил министр просвещения.
Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.
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Министерство образования России ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Об сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. «У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сообщил Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания. В случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, отметил министр просвещения. Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.