В школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках

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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
При необходимости воспользоваться телефоном следует обратиться к учителю, сообщил Кравцов Фото:

Министерство образования России ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Об сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сообщил Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания. В случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, отметил министр просвещения.

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.

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Министерство образования России ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Об сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. «У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сообщил Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания. В случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, отметил министр просвещения. Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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