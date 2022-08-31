В школах РФ запретили использовать мобильные телефоны на уроках

При необходимости воспользоваться телефоном следует обратиться к учителю, сообщил Кравцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство образования России ввело запрет на использование телефонов во время школьных занятий. Об сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках… использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — сообщил Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания. В случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю, отметил министр просвещения.

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы, а также решать практические задачи.