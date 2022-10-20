Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Путин и Шойгу посетили полигон, где учатся мобилизованные (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Они проверили, как идет подготовка мобилизованных перед отправкой на СВО, сообщает телеканал «Звезда».

Путин выслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений. Он также проверил, как ведутся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Президенту показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу и учатся бороться с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

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Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Они проверили, как идет подготовка мобилизованных перед отправкой на СВО, сообщает телеканал «Звезда». Путин выслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений. Он также проверил, как ведутся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Президенту показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу и учатся бороться с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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