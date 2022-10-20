Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

20 октября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Путин и Шойгу посетили полигон, где учатся мобилизованные (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Они проверили, как идет подготовка мобилизованных перед отправкой на СВО, сообщает телеканал «Звезда». Путин выслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений. Он также проверил, как ведутся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Президенту показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу и учатся бороться с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Они проверили, как идет подготовка мобилизованных перед отправкой на СВО, сообщает телеканал «Звезда». Путин выслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений. Он также проверил, как ведутся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Президенту показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу и учатся бороться с бронетехникой условного противника в ближнем бою.