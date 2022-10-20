Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Путин и Шойгу посетили полигон, где учатся мобилизованные (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Они проверили, как идет подготовка мобилизованных перед отправкой на СВО, сообщает телеканал «Звезда».
Путин выслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям и боевого слаживания в составе подразделений. Он также проверил, как ведутся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Президенту показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу и учатся бороться с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
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