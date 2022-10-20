В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам закрытие границ после упразднения Ростуризма

Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
«Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT.
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Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. «Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT.