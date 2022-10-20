В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам закрытие границ после упразднения Ростуризма Депутат ГД Кривоновосов: упразднение Ростуризма не приведет к закрытию границ 20 октября 2022 в 20:32 Размер текста - 17 + Упразднение Ростуризма направлено на улучшение туристической отрасли в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. «Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT. Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. «Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям