В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам закрытие границ после упразднения Ростуризма

Депутат ГД Кривоновосов: упразднение Ростуризма не приведет к закрытию границ
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, проверка документов, граница, стоп, таможенный пост
Упразднение Ростуризма направлено на улучшение туристической отрасли в России Фото:

Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT.

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Упразднение Ростуризма никак не связано с возможным закрытием границ. Об этом URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. «Упразднение Ростуризма и возможное закрытие границ никак не связано», — заявил Кривоносов. Он добавил, что решение направлено на повышение эффективности в сфере государственного регулирования в области туризма на фоне увеличения спроса российских граждан на внутренний туризм. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития позволит властям сконцентрировать ресурс на приоритетах и вызовах отрасли, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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