Премьер Венгрии: страну освободили от введения потолка цен на газ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угроза прекращения поставок газа в страну была устранена. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
«Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», — сообщил Орбан. Он также добавил, что даже если страны Европы начнут совместно закупать газ, для Венгрии эта процедура не будет обязательной.
Из-за введения потолка цен на российские нефть и газ в Европе начался крупный энергетический кризис. Причиной тому стал отказ России поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим это ограничение, сообщает «Национальная служба новостей». Страны Еврокомиссии приняли решение закупать газ совместно, однако Орбан раскритиковал такой план, передает MK.RU.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что угроза прекращения поставок газа в страну была устранена. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. «Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», — сообщил Орбан. Он также добавил, что даже если страны Европы начнут совместно закупать газ, для Венгрии эта процедура не будет обязательной. Из-за введения потолка цен на российские нефть и газ в Европе начался крупный энергетический кризис. Причиной тому стал отказ России поставлять энергоресурсы странам, поддержавшим это ограничение, сообщает «Национальная служба новостей». Страны Еврокомиссии приняли решение закупать газ совместно, однако Орбан раскритиковал такой план, передает MK.RU.