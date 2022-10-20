ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья

Расселение ветхого и аварийного жилья на Ямале идет высокими темпами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье. Программу по переселению планируется завершить до конца 2023 года.

«Проблема решается комплексно — наряду с федеральной действует собственная программа для жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Кроме этого, региональные меры жилищной поддержки позволяют ямальцам переехать из аварийных домов в Тюменскую область или любой другой регион России», — сообщает первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных на портале правительства ЯНАО.

Перед правительством округа стоит задача расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. Для реализации этой программы на Ямале активно строится жилье, жители имеют возможность получения компенсации, предоставления жилья равной площади, а также возможность переезда в регионы с более мягким климатом.

Ранее URA.RU сообщало о решении включить дополнительные аварийные дома, которые расселят к 2028 году, в программу по переселению. В результате проведения мероприятий планируется предоставить новое жилье 105 687 жителям.