13 октября 2022
12 октября 2022

Власти ЯНАО приняли решение расселить больше аварийного жилья в округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой в Сургут, аварийное жилье, ветхое жилье
Власти ЯНАО расширили программу переселения из аварийного жилья Фото:

Ямальские власти приняли решение включить дополнительные аварийные дома, которые расселят к 2028 году, в программу по переселению. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Документом вносятся изменения в Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным в части включения дополнительных объемов расселения до 2028 года, а также приведения в соответствие некоторых разделов Программы. В результате реализации мероприятий планируется расселить 105 687 человек», — говорится в пояснении пресс-службы властей к документу.

Изменения уже внесены — соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В документе говорится, что к 2028 году Ямал в целом расселит 1 749 774 квадратных метров аварийного жилья. Из окружного бюджета на программу с 2019 год по 2028 год будет потрачено 210 045 975 206 рублей.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется расселить миллион квадратных метров жилья. В феврале этот план был выполнен на треть.

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Ямальские власти приняли решение включить дополнительные аварийные дома, которые расселят к 2028 году, в программу по переселению. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Документом вносятся изменения в Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным в части включения дополнительных объемов расселения до 2028 года, а также приведения в соответствие некоторых разделов Программы. В результате реализации мероприятий планируется расселить 105 687 человек», — говорится в пояснении пресс-службы властей к документу. Изменения уже внесены — соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В документе говорится, что к 2028 году Ямал в целом расселит 1 749 774 квадратных метров аварийного жилья. Из окружного бюджета на программу с 2019 год по 2028 год будет потрачено 210 045 975 206 рублей. Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется расселить миллион квадратных метров жилья. В феврале этот план был выполнен на треть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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