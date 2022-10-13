Власти ЯНАО приняли решение расселить больше аварийного жилья в округе

Власти ЯНАО расширили программу переселения из аварийного жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальские власти приняли решение включить дополнительные аварийные дома, которые расселят к 2028 году, в программу по переселению. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Документом вносятся изменения в Программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным в части включения дополнительных объемов расселения до 2028 года, а также приведения в соответствие некоторых разделов Программы. В результате реализации мероприятий планируется расселить 105 687 человек», — говорится в пояснении пресс-службы властей к документу.

Изменения уже внесены — соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В документе говорится, что к 2028 году Ямал в целом расселит 1 749 774 квадратных метров аварийного жилья. Из окружного бюджета на программу с 2019 год по 2028 год будет потрачено 210 045 975 206 рублей.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется расселить миллион квадратных метров жилья. В феврале этот план был выполнен на треть.