Американский разведчик раскрыл главное преимущество России перед Украиной

Офицер разведки США в отставке: преимущества России перед Украиной зимой — топливо, тепло и электричество

22 октября 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

По словам офицера США в отставке, ВСУ просили НАТО о поставках зимнего обмундирования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ. Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.

Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ. Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.