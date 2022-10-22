Американский разведчик раскрыл главное преимущество России перед Украиной

Офицер разведки США в отставке: преимущества России перед Украиной зимой — топливо, тепло и электричество
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По словам офицера США в отставке, ВСУ просили НАТО о поставках зимнего обмундирования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.

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Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ. Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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