Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ.
Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.
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Главное преимущество России перед Украиной во время боевых действий в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Россия действует с позиции силы. У нее есть топливо, есть тепло, есть электричество. Украина же действует из слабой позиции. У них нет ничего. Они замерзнут насмерть», — поделился Риттер мнением в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина умоляла НАТО о поставках сотен тысяч комплектов зимнего обмундирования из-за отсутствия его у ВСУ. Ранее издание Le Figaro сообщило, что зима поможет России в спецоперации. Это связано с тем, что зимой для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. А замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что Россия «поставит мат» Киеву уже этой зимой, передает RT.