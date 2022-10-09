09 октября 2022

Во Франции рассказали, как зима поможет России в спецоперации

Le Figaro: зима усложнит для Украины ведение СВО и снизит западную поддержку
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По словам французского издания, Украину этой зимой ждут износ техники, проблемы с логистикой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зима поможет России в спецоперации — для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Зима четырежды помогала России в военных действиях и, вероятно, поможет снова в конфликте с Украиной. Усложнится логистика, ускорится износ боевой техники, усложнится возможность камуфляжа. Но главная проблема это не холод, а снижение поддержки со стороны Запада», — пишет издание.

Что касается последней, авторы материала уточняют, что западная поддержка колеблется к настоящему моменту. «Некоторые опросы в Соединенных Штатах показывают, что поддержка колеблется. В Европе экономические и энергетические проблемы также могут повлиять на эту поддержку», — приводит газета слова генерала Франсуа Шованси. В свою очередь, научный сотрудник IRSEM (Института стратегических исследований Военной школы — прим. ред. URA.RU) Эдуард Жолли отмечает, что текущая зима сыграет и на психологическом факторе и негативно повлияет на поддержку Запада.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) также жаловались на нехватку зимнего обмундирования. Вещей не хватает, в том числе, и после уничтожения складов российскими войсками.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

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Зима поможет России в спецоперации — для Украины усложнится логистика, участится износ боевой техники, а также снизится поддержка Запада. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Зима четырежды помогала России в военных действиях и, вероятно, поможет снова в конфликте с Украиной. Усложнится логистика, ускорится износ боевой техники, усложнится возможность камуфляжа. Но главная проблема это не холод, а снижение поддержки со стороны Запада», — пишет издание. Что касается последней, авторы материала уточняют, что западная поддержка колеблется к настоящему моменту. «Некоторые опросы в Соединенных Штатах показывают, что поддержка колеблется. В Европе экономические и энергетические проблемы также могут повлиять на эту поддержку», — приводит газета слова генерала Франсуа Шованси. В свою очередь, научный сотрудник IRSEM (Института стратегических исследований Военной школы — прим. ред. URA.RU) Эдуард Жолли отмечает, что текущая зима сыграет и на психологическом факторе и негативно повлияет на поддержку Запада. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) также жаловались на нехватку зимнего обмундирования. Вещей не хватает, в том числе, и после уничтожения складов российскими войсками. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.
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