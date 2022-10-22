22 октября 2022

РИАН: Украина готовится применить «грязную бомбу» против мирного населения

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
По данным источников, Украина готовит ядерную провокацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к применению ядерной «грязной бомбы» против мирного населения, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на различные источники, в том числе на Украине.

«Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой „грязной бомбы“ или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию», — пишет РИА Новости.

По данным агентства, задача по изготовлению бомбы поставлена Киевскому институту ядерных исследований. Получить необходимые для изготовления компоненты Украина намерена у Великобритании. По поручению президента Владимира Зеленского этими переговорами занимаются люди из его ближайшего окружения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить Донбасс. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие в ходе СВО.

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Украина готовится к применению ядерной «грязной бомбы» против мирного населения, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на различные источники, в том числе на Украине. «Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой „грязной бомбы“ или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию», — пишет РИА Новости. По данным агентства, задача по изготовлению бомбы поставлена Киевскому институту ядерных исследований. Получить необходимые для изготовления компоненты Украина намерена у Великобритании. По поручению президента Владимира Зеленского этими переговорами занимаются люди из его ближайшего окружения. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — освободить Донбасс. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие в ходе СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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