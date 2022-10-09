В Кремле ответили на вопрос о применении ядерного оружия после взрыва на Крымском мосту

09 октября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Песков назвал неверным вопрос о применении ядерной доктрины после ЧП на Крымском мосту Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверным вопрос о применении ядерной доктрины после происшествия на Крымском мосту. Такими рассуждениями он поделился отвечая на применения РФ ядерного оружия после взрыва на мосту. «Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал Песков РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины. По словам президента России Владимира, взрыв Крымского моста является терактом. Об этом он заявил во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. После газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверным вопрос о применении ядерной доктрины после происшествия на Крымском мосту. Такими рассуждениями он поделился отвечая на применения РФ ядерного оружия после взрыва на мосту. «Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал Песков РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины. По словам президента России Владимира, взрыв Крымского моста является терактом. Об этом он заявил во время встречи с главой Следственного комитета (СК) РФ Александром Бастрыкиным. По предварительной информации, на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик. В результате оказалось повреждено автомобильное и железнодорожное полотно. Там ведутся работы по восстановлению и уже запустили движение для автомобилей по двум полосам. Ранее в офисе президента Украины намекнули, что страна причастна к подрыву Крымского моста. После газета The New York Times написала, что киевские чиновники причастны к произошедшему. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, выясняются все обстоятельства произошедшего.