СБУ обвинила директора запорожского завода «Мотор сич» в работе на Россию

Директор завода «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Задержанный ранее директор завода «Мотор сич» в городе Запорожье Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Помимо директора завода „Мотор сич“ Вячеслава Богуслаева, задержан также глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ», — цитирует данные СБУ РИА Новости. Богуслаев имеет звание Героя Украины. По этому обвинению ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительными органами Украины был задержан глава предприятия «Мотор сич». Сама СБУ ранее с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах.