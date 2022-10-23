СБУ обвинила директора запорожского завода «Мотор сич» в работе на Россию

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Директор завода «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Задержанный ранее директор завода «Мотор сич» в городе Запорожье Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Помимо директора завода „Мотор сич“ Вячеслава Богуслаева, задержан также глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ», — цитирует данные СБУ РИА Новости. Богуслаев имеет звание Героя Украины. По этому обвинению ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительными органами Украины был задержан глава предприятия «Мотор сич». Сама СБУ ранее с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах.

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Задержанный ранее директор завода «Мотор сич» в городе Запорожье Вячеслав Богуслаев обвиняется в работе на Россию. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «Помимо директора завода „Мотор сич“ Вячеслава Богуслаева, задержан также глава департамента предприятия. Оба подозреваются в работе на РФ», — цитирует данные СБУ РИА Новости. Богуслаев имеет звание Героя Украины. По этому обвинению ему и главе департамента грозит пожизненный срок заключения. Ранее сообщалось о том, что правоохранительными органами Украины был задержан глава предприятия «Мотор сич». Сама СБУ ранее с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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