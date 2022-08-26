РИАН: СБУ восемь лет заставляла украинцев быть шпионами в РФ

27 августа 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

СБУ вербовала украинцев на границе с Россией, заставляя их заниматься шпионажем Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сотрудника российских силовых структур. «Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», — заявил источник агентства. Отмечается, что за отказ от сотрудничества с украинскими спецслужбами граждане сталкивались с разного рода угрозами. Задержанный весной житель Херсонской области Сергей Дьячук рассказал, что его вынудили вести шпионскую деятельность в РФ, угрожая отправить его сына в горячую точку или «куда подальше». Некоторым украинцам грозили сжечь машину, а для многих это единственный способ заработка, добавил сотрудник российских силовых структур. Также собеседник агентства рассказал, что самые жесткие угрозы поступали тем, кто выезжал из Крыма. «Если вдруг у тебя где-то найдут триколор, российский паспорт, если говоришь четко на русском или кто-то из родственников живет в России, в Крыму — сразу же следуют угрозы об уголовном преследовании», — дополнил он. Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали украинского шпиона, который сливал данные о перемещениях российской армии. ФСБ задержала крымчанина по подозрению в шпионаже для Украины. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года вынуждала украинцев, часто выезжающих в Россию, передавать данные о российских военных в Республике Крым и других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сотрудника российских силовых структур. «Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», — заявил источник агентства. Отмечается, что за отказ от сотрудничества с украинскими спецслужбами граждане сталкивались с разного рода угрозами. Задержанный весной житель Херсонской области Сергей Дьячук рассказал, что его вынудили вести шпионскую деятельность в РФ, угрожая отправить его сына в горячую точку или «куда подальше». Некоторым украинцам грозили сжечь машину, а для многих это единственный способ заработка, добавил сотрудник российских силовых структур. Также собеседник агентства рассказал, что самые жесткие угрозы поступали тем, кто выезжал из Крыма. «Если вдруг у тебя где-то найдут триколор, российский паспорт, если говоришь четко на русском или кто-то из родственников живет в России, в Крыму — сразу же следуют угрозы об уголовном преследовании», — дополнил он. Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали украинского шпиона, который сливал данные о перемещениях российской армии. ФСБ задержала крымчанина по подозрению в шпионаже для Украины. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.