Власти Украины срочно возобновили тотальную мобилизацию

Глава киевского военкомата заявил о необходимости в доукомплектовании армии

Повестку вручат всем гражданам Украины в возрасте до 60 лет Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина нуждается в новых лицах, способных отправиться на фронт, в связи с этим власти продолжат тотальную мобилизацию граждан. Об этом заявил глава киевского военкомата Юрий Максимов.

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет», — заявил Максимов в интервью ТСН.