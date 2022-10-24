Власти Украины срочно возобновили тотальную мобилизацию

Повестку вручат всем гражданам Украины в возрасте до 60 лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина нуждается в новых лицах, способных отправиться на фронт, в связи с этим власти продолжат тотальную мобилизацию граждан. Об этом заявил глава киевского военкомата Юрий Максимов.
«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет», — заявил Максимов в интервью ТСН.
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