Минобороны РФ: Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию

24 октября 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Киев хочет запустить антироссийскую кампания с помощью ядерного взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявили в Минобороны России. «Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине. Тем самым будет запущена мощная антироссийская кампания, нацеленная на подрыв доверия к Москве. Киев выставит Россию ядерным террористом, запугает местное население и увеличит поток беженцев в Европу», — сказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. «Для производства „грязной бомбы“ могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. В результате этой провокации », — сообщил Кириллов. Он отметил, что в результате подрыва такой бомбы несколько тысяч квадратных метров могут подвергнуться радиоактивному заражению.

Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявили в Минобороны России. «Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине. Тем самым будет запущена мощная антироссийская кампания, нацеленная на подрыв доверия к Москве. Киев выставит Россию ядерным террористом, запугает местное население и увеличит поток беженцев в Европу», — сказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. «Для производства „грязной бомбы“ могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. В результате этой провокации », — сообщил Кириллов. Он отметил, что в результате подрыва такой бомбы несколько тысяч квадратных метров могут подвергнуться радиоактивному заражению.