Минобороны РФ: Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию

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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Киев хочет запустить антироссийскую кампания с помощью ядерного взрыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявили в Минобороны России.

«Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине. Тем самым будет запущена мощная антироссийская кампания, нацеленная на подрыв доверия к Москве. Киев выставит Россию ядерным террористом, запугает местное население и увеличит поток беженцев в Европу», — сказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

«Для производства „грязной бомбы“ могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. В результате этой провокации », — сообщил Кириллов. Он отметил, что в результате подрыва такой бомбы несколько тысяч квадратных метров могут подвергнуться радиоактивному заражению.

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Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявили в Минобороны России. «Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украине. Тем самым будет запущена мощная антироссийская кампания, нацеленная на подрыв доверия к Москве. Киев выставит Россию ядерным террористом, запугает местное население и увеличит поток беженцев в Европу», — сказал на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. «Для производства „грязной бомбы“ могут использоваться радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. В результате этой провокации », — сообщил Кириллов. Он отметил, что в результате подрыва такой бомбы несколько тысяч квадратных метров могут подвергнуться радиоактивному заражению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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