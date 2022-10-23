23 октября 2022
22 октября 2022

В Курганской области украли пожарную вышку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарная каланча. Курган, пожарная каланча
Ущерб от хищения пожарной вышки составил 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В деревне Духовка Шатровского муниципального округа (Курганской область) злоумышленники похитили пожарную наблюдательную вышку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что неустановленными лицами совершено хищение пожарной наблюдательной вышки, предназначенной для мониторинга пожарной ситуации в лесах, расположенной в районе деревни Духовка Шатровского округа. Металлическая вышка была спилена у основания», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и мероприятия, направленные на злоумышленников, причастных к хищению вышки.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция вычислила банду взломщиков банкоматов в Далматовском районе. Ими оказались выходцы из Свердловской и Челябинской областей.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В деревне Духовка Шатровского муниципального округа (Курганской область) злоумышленники похитили пожарную наблюдательную вышку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что неустановленными лицами совершено хищение пожарной наблюдательной вышки, предназначенной для мониторинга пожарной ситуации в лесах, расположенной в районе деревни Духовка Шатровского округа. Металлическая вышка была спилена у основания», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и мероприятия, направленные на злоумышленников, причастных к хищению вышки. Ранее URA.RU писало, что курганская полиция вычислила банду взломщиков банкоматов в Далматовском районе. Ими оказались выходцы из Свердловской и Челябинской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...