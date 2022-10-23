В Курганской области украли пожарную вышку

Ущерб от хищения пожарной вышки составил 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Духовка Шатровского муниципального округа (Курганской область) злоумышленники похитили пожарную наблюдательную вышку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры было установлено, что неустановленными лицами совершено хищение пожарной наблюдательной вышки, предназначенной для мониторинга пожарной ситуации в лесах, расположенной в районе деревни Духовка Шатровского округа. Металлическая вышка была спилена у основания», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Ведется расследование и мероприятия, направленные на злоумышленников, причастных к хищению вышки.

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