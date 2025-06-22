«Мир достигается силой»: Нетаньяху сделал заявления после атаки США на Иран

Нетаньяху: удар США по Ирану «изменит историю»
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Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану
Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Удар США по иранским ядерным объектам «изменит историю». С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением после эскалации конфликта.

«Мы с президентом Трампом часто говорим: „Мир достигается силой“. <...> И сегодня Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно. Удар США по Ирану „изменит историю“», — сообщил Нетаньяху. Свое обращение он выложил в соцсети X.

В своем послании Нетаньяху также выразил благодарность Трампу за принятое решение. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что поражены объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной». В Иране удары США подтвердили.

После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, передает RT. Американский лидер также пригрозил вновь нанести удар по Ирану, если там не прекратят враждебные действия и не согласятся на мир. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Удар США по иранским ядерным объектам «изменит историю». С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением после эскалации конфликта. «Мы с президентом Трампом часто говорим: „Мир достигается силой“. <...> И сегодня Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно. Удар США по Ирану „изменит историю“», — сообщил Нетаньяху. Свое обращение он выложил в соцсети X. В своем послании Нетаньяху также выразил благодарность Трампу за принятое решение. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что поражены объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты. В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной». В Иране удары США подтвердили. После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, передает RT. Американский лидер также пригрозил вновь нанести удар по Ирану, если там не прекратят враждебные действия и не согласятся на мир. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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