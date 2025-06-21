21 июня 2025

В МИД РФ не стали скрывать, через какую страну ВСУ атаковали Россию

МИД заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова обвинила ВСУ в использовании воздушного пространства Казахстана для атак на Россию
Мария Захарова обвинила ВСУ в использовании воздушного пространства Казахстана для атак на Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Такие случаи были зафиксированы 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном регионах РФ были сбиты украинские дроны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры адекватно отреагировать на эти провокации», — подчеркнула Захарова на официальном сайте МИД. 

В последние дни в Казахстане неоднократно сообщали о появлении неизвестных дронов, а российские власти фиксировали сбитие украинских БПЛА в приграничных Астраханской и Волгоградской областях. В Москве осудили использование воздушного пространства союзного государства для ведения атак и призвали международное сообщество вмешаться. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстана подтверждает угрозу со стороны Киева не только для России, но и для стран, с которыми Украина заявляет о готовности к диалогу. Российская сторона призвала международные организации отреагировать на инцидент и подчеркнула необходимость укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

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Беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Такие случаи были зафиксированы 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном регионах РФ были сбиты украинские дроны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры адекватно отреагировать на эти провокации», — подчеркнула Захарова на официальном сайте МИД.  В последние дни в Казахстане неоднократно сообщали о появлении неизвестных дронов, а российские власти фиксировали сбитие украинских БПЛА в приграничных Астраханской и Волгоградской областях. В Москве осудили использование воздушного пространства союзного государства для ведения атак и призвали международное сообщество вмешаться.  Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Казахстана подтверждает угрозу со стороны Киева не только для России, но и для стран, с которыми Украина заявляет о готовности к диалогу. Российская сторона призвала международные организации отреагировать на инцидент и подчеркнула необходимость укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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