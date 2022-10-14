Курганская полиция вычислила банду взломщиков банкоматов из Свердловской и Челябинской областей. Фото

14 октября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Курганской области злоумышленники не смогли похитить деньги при попытке взлома банкомата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД РФ по Курганской области установили личности напавших на банкомат в Далматовском районе. Выходцев из Свердловской и Челябинской областей задержали в соседнем регионе. Об этом рассказали в областном управлении МВД. «В августе текущего года в одном из населенных пунктов Далматовского района совершена попытка кражи денежных средств из банкомата, расположенного в помещении торгового объекта. <…> Подозреваемыми оказались двое 44-летних жителей Свердловской области и 33-летний житель Челябинской области», — сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело «частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». По данным следствия, в Далматовском районе подозреваемые применили для взлома пилу-болгарку и кувалду. Взломать банкомат с 4,5 млн рублей не удалось, так как сломался инструмент и сработала сигнализация. Аналогичное преступление они пытались совершить в Нижнем Тагиле. Полицейские вычислили машину вероятных преступников и отследили их путь. Мужчин задержали в Свердловской области, они заключены под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие росгвардейцы похитили имущество мужчины, находившегося в больнице. Зная об отсутствии хозяина, мужчины приехали к нему домой на автомобиле и вынесли вещи. Курганская полиция помогла задержать в соседнем регионе подозреваемых во взломе банкоматов фото: УМВД РФ по Курганской области

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД РФ по Курганской области установили личности напавших на банкомат в Далматовском районе. Выходцев из Свердловской и Челябинской областей задержали в соседнем регионе. Об этом рассказали в областном управлении МВД. «В августе текущего года в одном из населенных пунктов Далматовского района совершена попытка кражи денежных средств из банкомата, расположенного в помещении торгового объекта. <…> Подозреваемыми оказались двое 44-летних жителей Свердловской области и 33-летний житель Челябинской области», — сообщили в полиции. Возбуждено уголовное дело «частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». По данным следствия, в Далматовском районе подозреваемые применили для взлома пилу-болгарку и кувалду. Взломать банкомат с 4,5 млн рублей не удалось, так как сломался инструмент и сработала сигнализация. Аналогичное преступление они пытались совершить в Нижнем Тагиле. Полицейские вычислили машину вероятных преступников и отследили их путь. Мужчин задержали в Свердловской области, они заключены под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие росгвардейцы похитили имущество мужчины, находившегося в больнице. Зная об отсутствии хозяина, мужчины приехали к нему домой на автомобиле и вынесли вещи.