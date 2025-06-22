Трамп после атаки на Иран: ближневосточный задира должен заключить мир

Дональд Трамп обратился к нации после атаки США на ядерные объекты Ирана 22 июня
США уничтожили ядерные объекты Ирана. Теперь он должен заключит мир, заявил президент США Дональд Трамп.
«Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Ближневосточный задира должен заключить мир сейчас», — заявил Трамп в обращении к нации. Трансляцию ведет сайт Белого дома.
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