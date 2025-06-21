21 июня 2025

В США поставили Трампу ультиматум из-за Украины

Профессор Ливен: США должны решить вопрос урегулирования конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп должен представить на саммите НАТО детальный план урегулирования украинского кризиса, считает Ливен
Трамп должен представить на саммите НАТО детальный план урегулирования украинского кризиса, считает Ливен Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп и его администрация должны до саммита НАТО в Гааге представить европейским союзникам конкретный план по достижению мира на Украине. Об этом сообщает профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft. Саммит должен пройти 24-25 июня.

По словам Ливена, только четко обозначенные условия соглашения позволят избежать затягивания конфликта и снизят угрозу втягивания США в новый международный кризис. «Трампу и его команде необходимо четко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесет прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению противостояния оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные», — говорится в статье.

Профессор считает, что эффективное мирное соглашение должно включать ряд условий. Среди них — временное снятие санкций с России, закрепление нейтрального статуса Украины на конституционном уровне и отказ Киева от стремления вступить в НАТО. Ливен отмечает, что такие шаги могли бы стать основой для долгосрочной стабилизации ситуации в регионе и снизить геополитическую напряженность между США, Европой и Россией.

Вопрос будущего Украины в НАТО уже вызвал разногласия между США и европейскими союзниками накануне саммита в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Генсек альянса Марк Рютте ранее выражал обеспокоенность тем, что позиции Трампа и Зеленского по этому вопросу могут осложнить работу встречи, а статус участия Украины в саммите до сих пор не определен.

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Президент США Дональд Трамп и его администрация должны до саммита НАТО в Гааге представить европейским союзникам конкретный план по достижению мира на Украине. Об этом сообщает профессор института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft. Саммит должен пройти 24-25 июня. По словам Ливена, только четко обозначенные условия соглашения позволят избежать затягивания конфликта и снизят угрозу втягивания США в новый международный кризис. «Трампу и его команде необходимо четко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесет прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению противостояния оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные», — говорится в статье. Профессор считает, что эффективное мирное соглашение должно включать ряд условий. Среди них — временное снятие санкций с России, закрепление нейтрального статуса Украины на конституционном уровне и отказ Киева от стремления вступить в НАТО. Ливен отмечает, что такие шаги могли бы стать основой для долгосрочной стабилизации ситуации в регионе и снизить геополитическую напряженность между США, Европой и Россией. Вопрос будущего Украины в НАТО уже вызвал разногласия между США и европейскими союзниками накануне саммита в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Генсек альянса Марк Рютте ранее выражал обеспокоенность тем, что позиции Трампа и Зеленского по этому вопросу могут осложнить работу встречи, а статус участия Украины в саммите до сих пор не определен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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