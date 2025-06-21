Галкин* срочно вылетел к Пугачевой на Кипр

Галкин* прилетел на Кипр, чтобы отметить день рождения с Пугачевой и детьми
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Галкин* прилетел на Кипр к Пугачевой и детям
Галкин* прилетел на Кипр к Пугачевой и детям Фото:

Российский артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) прибыл на Кипр, чтобы провести свой день рождения с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Он [Галкин] прикатил в Лимасол — там у комика и Примадонны пентхаус и домик на берегу моря», — говорится  в сообщении канала. Утро праздничного дня прошло спокойно: артист занимался йогой, снимал короткие видео и загорал у бассейна. Возвращение в Израиль, где он ранее проживал, пока не планируется.

Галкин 18 июня 2025 года отпраздновал свой 49-й день рождения, поделившись с поклонниками фотографией в социальных сетях. На кадре он изображен счастливым и улыбающимся.

Ранее Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила мнение о том, что известные личности, уехавшие из России, такие как Максим Галкин, Алла Пугачева и другие, могут быть забыты со временем. Актриса также подчеркнула, что уход ряда артистов не оказал негативного влияния на российскую киноиндустрию, театр и эстраду., передает «Ридус».

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Российский артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) прибыл на Кипр, чтобы провести свой день рождения с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Он [Галкин] прикатил в Лимасол — там у комика и Примадонны пентхаус и домик на берегу моря», — говорится  в сообщении канала. Утро праздничного дня прошло спокойно: артист занимался йогой, снимал короткие видео и загорал у бассейна. Возвращение в Израиль, где он ранее проживал, пока не планируется. Галкин 18 июня 2025 года отпраздновал свой 49-й день рождения, поделившись с поклонниками фотографией в социальных сетях. На кадре он изображен счастливым и улыбающимся. Ранее Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила мнение о том, что известные личности, уехавшие из России, такие как Максим Галкин, Алла Пугачева и другие, могут быть забыты со временем. Актриса также подчеркнула, что уход ряда артистов не оказал негативного влияния на российскую киноиндустрию, театр и эстраду., передает «Ридус». *Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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