Галкин* срочно вылетел к Пугачевой на Кипр

Российский артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) прибыл на Кипр, чтобы провести свой день рождения с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Он [Галкин] прикатил в Лимасол — там у комика и Примадонны пентхаус и домик на берегу моря», — говорится в сообщении канала. Утро праздничного дня прошло спокойно: артист занимался йогой, снимал короткие видео и загорал у бассейна. Возвращение в Израиль, где он ранее проживал, пока не планируется.
Галкин 18 июня 2025 года отпраздновал свой 49-й день рождения, поделившись с поклонниками фотографией в социальных сетях. На кадре он изображен счастливым и улыбающимся.
Ранее Актриса и общественный деятель Яна Поплавская выразила мнение о том, что известные личности, уехавшие из России, такие как Максим Галкин, Алла Пугачева и другие, могут быть забыты со временем. Актриса также подчеркнула, что уход ряда артистов не оказал негативного влияния на российскую киноиндустрию, театр и эстраду., передает «Ридус».
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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