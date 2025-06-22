Появились кадры с места удара США по ядерному объекту в иранском Фордо

Появились видеокадры с ядерного объекта в иранском Фордо после атак США. Судя по видео, видимых повреждений и пожара на месте не зафиксировано.
Кадры, снятые рядом с ядерным объектом в Фордо, опубликовало иранское агентство Isna. По данным СМИ, на земле нет видимых повреждений и пожаров. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано.
Ночью 22 июня США начали бомбардировки Ирана. Основными целями ударов оказались промышленные объекты, где обогащают уран. После атаки президент США Дональд Трамп заявил, что цель ударов США была в о граничении ядерных возможностей Ирана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.