РИА Новости: Николаев кишит иностранными наемниками

24 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

В Николаеве украинские силовики часто устраивают рейды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаев (город на юге Украины) массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. Об этом сообщил один из участников николаевского подполья. «Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам. Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, их начальник ездит на Nissan X-Trail с военными номерами», — предает слова участника подполья РИА Новости. Также он рассказал, что в городе украинскими силовиками часто проводятся рейды. «То телефоны на улицах проверяют, то документы фотографируют», — уточнил активист. Интервью он завершил словами о том, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира. После начала спецоперации, на Украину стали съезжаться наемники из других государств. Воевать на стороне ВСУ могли американцы, британцы и поляки, передает Пятый канал. Однако многие наемные солдаты жаловались на ужасные условия, после чего возвращались домой, сообщает Life .

В Николаев (город на юге Украины) массово заезжают наемные бойцы из Франции и Грузии. Об этом сообщил один из участников николаевского подполья. «Заехала куча французов, скитаются по портам и заброшенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по частным домам или квартирам. Видели их на Ника-Тере (морской порт в Николаеве) и в районе Черноморского судостроительного завода. Еще недавно заехала куча грузин, их начальник ездит на Nissan X-Trail с военными номерами», — предает слова участника подполья РИА Новости. Также он рассказал, что в городе украинскими силовиками часто проводятся рейды. «То телефоны на улицах проверяют, то документы фотографируют», — уточнил активист. Интервью он завершил словами о том, что в Николаев приезжают худшие люди со всего мира. После начала спецоперации, на Украину стали съезжаться наемники из других государств. Воевать на стороне ВСУ могли американцы, британцы и поляки, передает Пятый канал. Однако многие наемные солдаты жаловались на ужасные условия, после чего возвращались домой, сообщает Life.