Президент Хорватии заявил, что страна не будет вмешиваться в конфликт на Украине

У Хорватии нет никаких обязательств перед НАТО, поэтому страна не будет вмешиваться в конфликт на Украине, в том числе предоставляя военную помощь. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Что касается обучения, боевой подготовки [солдат]. Все, кто хоть немного разбирается в законности и нейтралитете, знают, что это … фактическое участие в войне. … Это черта, которую я не позволю переступить», — заявил Миланович хорватскому изданию Vecernji List.
У Хорватии нет никаких обязательств в рамках НАТО, подчеркнул он. «Существуют только обязательства по отношению к членам НАТО. Есть люди, которые вводят в заблуждение хорватскую общественность и наших граждан. … Что, если мы проснемся однажды утром и нападем на Сербию? Должно ли НАТО предоставить нам помощь и защиту? Понятия не имею, может да, может нет», — заявил он.
Он подчеркнул, что обязательство прийти на помощь члену НАТО утверждено еще в 1949 году. «У каждого правила есть срок жизни, и я серьезно отношусь к нему, но оно также требует нашей ответственности и нашего разумного поведения, чтобы мы не попали в большие проблемы», — заявил президент Хорватии.
Ранее Миланович выступил против обучения украинских солдат на территории Хорватии. Он заявил, что не поддерживает вовлечение Хорватии «в эту войну больше, чем следовало бы», передает RT.
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У Хорватии нет никаких обязательств перед НАТО, поэтому страна не будет вмешиваться в конфликт на Украине, в том числе предоставляя военную помощь. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович. «Что касается обучения, боевой подготовки [солдат]. Все, кто хоть немного разбирается в законности и нейтралитете, знают, что это … фактическое участие в войне. … Это черта, которую я не позволю переступить», — заявил Миланович хорватскому изданию Vecernji List. У Хорватии нет никаких обязательств в рамках НАТО, подчеркнул он. «Существуют только обязательства по отношению к членам НАТО. Есть люди, которые вводят в заблуждение хорватскую общественность и наших граждан. … Что, если мы проснемся однажды утром и нападем на Сербию? Должно ли НАТО предоставить нам помощь и защиту? Понятия не имею, может да, может нет», — заявил он. Он подчеркнул, что обязательство прийти на помощь члену НАТО утверждено еще в 1949 году. «У каждого правила есть срок жизни, и я серьезно отношусь к нему, но оно также требует нашей ответственности и нашего разумного поведения, чтобы мы не попали в большие проблемы», — заявил президент Хорватии. Ранее Миланович выступил против обучения украинских солдат на территории Хорватии. Он заявил, что не поддерживает вовлечение Хорватии «в эту войну больше, чем следовало бы», передает RT.