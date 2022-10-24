24 октября 2022

В пермском городе оцепили жилой дом из-за подозрительного пакета

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Надпись ФК Урал на крыше пятиэтажки у Калины. Екатеринбург, жилой дом, пятиэтажка, фк урал, надпись на крыше
Возле дома обнаружен подозрительный пакет Фото:

В Березниках (Пермский край) жилой дом оцепили из-за подозрительного пакета, который стоял возле здания. О произошедшем горожане рассказали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Березниках на ул. Набережная, 33 оцепили дом, из-за того, что стоял подозрительный пакет. Приехала полиция, скорая, газовая служба», — пишет очевидец в сообществе.

В ОМВД по Березниковскому городскому округу URA.RU сообщили, что полицейские проверили содержимое пакета. Там оказался бытовой мусор.

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В Березниках (Пермский край) жилой дом оцепили из-за подозрительного пакета, который стоял возле здания. О произошедшем горожане рассказали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте». «В Березниках на ул. Набережная, 33 оцепили дом, из-за того, что стоял подозрительный пакет. Приехала полиция, скорая, газовая служба», — пишет очевидец в сообществе. В ОМВД по Березниковскому городскому округу URA.RU сообщили, что полицейские проверили содержимое пакета. Там оказался бытовой мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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