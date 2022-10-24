В пермском городе оцепили жилой дом из-за подозрительного пакета

Возле дома обнаружен подозрительный пакет
В Березниках (Пермский край) жилой дом оцепили из-за подозрительного пакета, который стоял возле здания. О произошедшем горожане рассказали в сообществе «ЧП Березники» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Березниках на ул. Набережная, 33 оцепили дом, из-за того, что стоял подозрительный пакет. Приехала полиция, скорая, газовая служба», — пишет очевидец в сообществе.
В ОМВД по Березниковскому городскому округу URA.RU сообщили, что полицейские проверили содержимое пакета. Там оказался бытовой мусор.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P