Россия готова к переговорам с Папой Римским и США

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков, однако, возмутился тем, что Запад не предлагает Зеленскому переговорить с Россией Фото:

Власти России проведут переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок — то это можно положительно оценить, но они не говорят, что кто-то должен позвонить Зеленскому и отменить запрет на переговоры с украинской стороны. Мы готовы обсуждать, открыты для всех контактов, но Украина кодифицировала не продолжение переговоров», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

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Власти России проведут переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок — то это можно положительно оценить, но они не говорят, что кто-то должен позвонить Зеленскому и отменить запрет на переговоры с украинской стороны. Мы готовы обсуждать, открыты для всех контактов, но Украина кодифицировала не продолжение переговоров», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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