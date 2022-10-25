Россия готова к переговорам с Папой Римским и США

Песков, однако, возмутился тем, что Запад не предлагает Зеленскому переговорить с Россией
Власти России проведут переговоры с Папой Римским и США, если они нацелены на решение текущих задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок — то это можно положительно оценить, но они не говорят, что кто-то должен позвонить Зеленскому и отменить запрет на переговоры с украинской стороны. Мы готовы обсуждать, открыты для всех контактов, но Украина кодифицировала не продолжение переговоров», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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