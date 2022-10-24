24 октября 2022

Челябинску и Магнитогорску предписали сократить выбросы в атмосферу

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Планы по снижению выбросов составили до конца 2024 года Фото:

Челябинск и Магнитогорск должны будут снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, реализация планов к концу 2024 года потребует 106 с половиной миллиардов рублей.

«Утвердила новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. По итогам 2024 года должны снизить выбросы на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске», — сообщила Абрамченко в своем telegram-канале.

Выбросы должны снизиться за счет работы транспорта и промпредприятий, которым предстоит изменить применяемые технологии и модернизировать очистные сооружения.

Реализация программы в Челябинске потребует почти 23 миллиардов рублей. Магнитогорску ради экологии придется потратить чуть меньше 84 миллиардов. Там план затрагивает деятельность Магнитогорского металлургического комбината, компаний «Шлаксервис», «ММК-Метиз» и других.

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Челябинск и Магнитогорск должны будут снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, реализация планов к концу 2024 года потребует 106 с половиной миллиардов рублей. «Утвердила новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. По итогам 2024 года должны снизить выбросы на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске», — сообщила Абрамченко в своем telegram-канале. Выбросы должны снизиться за счет работы транспорта и промпредприятий, которым предстоит изменить применяемые технологии и модернизировать очистные сооружения. Реализация программы в Челябинске потребует почти 23 миллиардов рублей. Магнитогорску ради экологии придется потратить чуть меньше 84 миллиардов. Там план затрагивает деятельность Магнитогорского металлургического комбината, компаний «Шлаксервис», «ММК-Метиз» и других.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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