Челябинску и Магнитогорску предписали сократить выбросы в атмосферу

25 октября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Планы по снижению выбросов составили до конца 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинск и Магнитогорск должны будут снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, реализация планов к концу 2024 года потребует 106 с половиной миллиардов рублей. «Утвердила новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. По итогам 2024 года должны снизить выбросы на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске», — сообщила Абрамченко в своем telegram-канале. Выбросы должны снизиться за счет работы транспорта и промпредприятий, которым предстоит изменить применяемые технологии и модернизировать очистные сооружения. Реализация программы в Челябинске потребует почти 23 миллиардов рублей. Магнитогорску ради экологии придется потратить чуть меньше 84 миллиардов. Там план затрагивает деятельность Магнитогорского металлургического комбината, компаний «Шлаксервис», «ММК-Метиз» и других.

Челябинск и Магнитогорск должны будут снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, реализация планов к концу 2024 года потребует 106 с половиной миллиардов рублей. «Утвердила новые планы снижения выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. По итогам 2024 года должны снизить выбросы на 45% в Челябинске и на 25% в Магнитогорске», — сообщила Абрамченко в своем telegram-канале. Выбросы должны снизиться за счет работы транспорта и промпредприятий, которым предстоит изменить применяемые технологии и модернизировать очистные сооружения. Реализация программы в Челябинске потребует почти 23 миллиардов рублей. Магнитогорску ради экологии придется потратить чуть меньше 84 миллиардов. Там план затрагивает деятельность Магнитогорского металлургического комбината, компаний «Шлаксервис», «ММК-Метиз» и других.