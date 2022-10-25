Британцы обрушились на Сунака с критикой из-за слов о Путине

26 октября 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Сунак разозлил британцев из-за слов о Путине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели Daily Express раскритиковали слова нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Он пообещал, что Британия переживет экономический кризис. «Он [Риши Сунак] правда планирует прикрываться [президентом России Владимиром] Путиным и ценами на мировые энергоносители?», — вопросил один из читателей. Он не согласился с мнением премьера Британии в том, что кризис в стране связан с действиями России на Украине. Другой читатель напомнил, что именно по вине Сунака в стране начался кризис, так как он экс-глава Минфина Великобритании. «У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виноват в наших бедах», — возмутился DaWilko. Еще один читатель признался, что заключил пари, что Сунак продержится на посту премьера дольше, чем его предшественница Лиз Трасс, но вскоре пожалел об этом. «Я поставил, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, что после такой речи я потеряю деньги», — заволновался британец. «Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил», — сыронизировал один из комментаторов. Ранее стало известно, что Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. До этого Чарльз принял отставку Лиз Трасс. В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от нового премьера Британии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Daily Express раскритиковали слова нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что страна переживает экономический кризис из-за двух важнейших факторов: последствий коронавируса и российской спецоперации на Украине. Он пообещал, что Британия переживет экономический кризис. «Он [Риши Сунак] правда планирует прикрываться [президентом России Владимиром] Путиным и ценами на мировые энергоносители?», — вопросил один из читателей. Он не согласился с мнением премьера Британии в том, что кризис в стране связан с действиями России на Украине. Другой читатель напомнил, что именно по вине Сунака в стране начался кризис, так как он экс-глава Минфина Великобритании. «У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виноват в наших бедах», — возмутился DaWilko. Еще один читатель признался, что заключил пари, что Сунак продержится на посту премьера дольше, чем его предшественница Лиз Трасс, но вскоре пожалел об этом. «Я поставил, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, что после такой речи я потеряю деньги», — заволновался британец. «Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил», — сыронизировал один из комментаторов. Ранее стало известно, что Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. До этого Чарльз принял отставку Лиз Трасс. В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от нового премьера Британии.