25 октября 2022
24 октября 2022

В Сургуте сгорел автомобиль «Tagaz»

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь тушили четыре сотрудника МЧС

В Сургуте (ХМАО) на проезде Дружбы загорелся автомобиль «Tagaz». Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«В 22:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля „Tagaz C-10“, открытое горение было ликвидировано в 22:58. По вызову от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщается на сайте ведомства. Причина возгорания устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. В тушении автомобиля участвовало шесть человек личного состава и две единицы техники.

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В Сургуте (ХМАО) на проезде Дружбы загорелся автомобиль «Tagaz». Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 22:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля „Tagaz C-10“, открытое горение было ликвидировано в 22:58. По вызову от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщается на сайте ведомства. Причина возгорания устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. В тушении автомобиля участвовало шесть человек личного состава и две единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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