В Сургуте сгорел автомобиль «Tagaz»

26 октября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Огонь тушили четыре сотрудника МЧС Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО В Сургуте (ХМАО) на проезде Дружбы загорелся автомобиль «Tagaz». Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 22:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля „Tagaz C-10“, открытое горение было ликвидировано в 22:58. По вызову от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщается на сайте ведомства. Причина возгорания устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. В тушении автомобиля участвовало шесть человек личного состава и две единицы техники.

В Сургуте (ХМАО) на проезде Дружбы загорелся автомобиль «Tagaz». Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 22:50 поступило сообщение о возгорании автомобиля „Tagaz C-10“, открытое горение было ликвидировано в 22:58. По вызову от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщается на сайте ведомства. Причина возгорания устанавливается. Ранее URA.RU сообщало, что в Покачах (ХМАО) произошло возгорание автомобиля Lada Priora. В тушении автомобиля участвовало шесть человек личного состава и две единицы техники.