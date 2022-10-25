Аналитик раскрыл сценарий окончания спецоперации, где Киев сыграет роль «козла отпущения»

26 октября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Al-Ain: Украина может стать жертвой Запада из-за отказа от переговоров с РФ Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа устала от украинского кризиса, поэтому ожидаемый сценарий — это достижение договоренности путем переговоров между Россией и Украиной, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и «козлом отпущения». Такое предположение сделал экономический аналитик и член консультативного совета Британского института ценных бумаг и инвестиций в Дубае Вадах Таха в беседе с арабским изданием Al-Ain. «Уже появились те, кто призывает к прекращению помощи Киеву и недопущению продажи оружия украинцам. Поэтому ожидаемый сценарий — это достижение договоренности путем переговоров, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и козлом отпущения», — сказал Таха. По его словам, Европа устала от украинского кризиса. По мнению аналитика, лидеры Евросоюза допустили грубую ошибку, когда решили заменить российские энергоносители. По его мнению, сделать это оказалось нереально с учетом того, что США продает им сжиженный природный газ (СПГ) в четыре раза дороже. «Вены, благодаря которым бьется сердце Европы, — это российский газ. И „перерезать“ их — равносильно самоубийству!», — считает Таха. Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин предрек конец спецоперации, благодаря частичной мобилизации в России. По его словам, Киев уже задействовал все свои ресурсы.

Европа устала от украинского кризиса, поэтому ожидаемый сценарий — это достижение договоренности путем переговоров между Россией и Украиной, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и «козлом отпущения». Такое предположение сделал экономический аналитик и член консультативного совета Британского института ценных бумаг и инвестиций в Дубае Вадах Таха в беседе с арабским изданием Al-Ain. «Уже появились те, кто призывает к прекращению помощи Киеву и недопущению продажи оружия украинцам. Поэтому ожидаемый сценарий — это достижение договоренности путем переговоров, по результатам которых Киев может стать жертвой Запада и козлом отпущения», — сказал Таха. По его словам, Европа устала от украинского кризиса. По мнению аналитика, лидеры Евросоюза допустили грубую ошибку, когда решили заменить российские энергоносители. По его мнению, сделать это оказалось нереально с учетом того, что США продает им сжиженный природный газ (СПГ) в четыре раза дороже. «Вены, благодаря которым бьется сердце Европы, — это российский газ. И „перерезать“ их — равносильно самоубийству!», — считает Таха. Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин предрек конец спецоперации, благодаря частичной мобилизации в России. По его словам, Киев уже задействовал все свои ресурсы.