Аналитик предрек конец спецоперации, благодаря частичной мобилизации в РФ

Военный аналитик Шурыгин: Украине нечем ответить на частичную мобилизацию России

24 октября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Украина исчерпала почти весь мобилизационный потенциал, утверждает Владислав Шурыгин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине уже нечего противопоставить решению российских властей о частичной мобилизации, так как она уже задействовала все свои ресурсы. Такое мнение выразил военный аналитик Владислав Шурыгин. «В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери», — заявил Владислав Шурыгин интернет-газете «Взгляд», отвечая на вопрос, зачем Киеву понадобилось проводить массовую мобилизацию. Эксперт напомнил, что мобилизационный потенциал Украины достигает двух миллионов человек, однако его половина уже находится в строю. «Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», — уверяет он. По мнению аналитика, только военный проигрыш сможет сокрушить киевский режим. «Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся», — заключил Шурыгин. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Затем власти Украины в ответ задумались о проведении тотальной мобилизации. Издание «Страна», ссылаясь на украинское Минобороны, также писало, что Киев обеспокоен численным превосходством ВС РФ на фронте.

Украине уже нечего противопоставить решению российских властей о частичной мобилизации, так как она уже задействовала все свои ресурсы. Такое мнение выразил военный аналитик Владислав Шурыгин. «В Киеве отлично понимают, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, и в этом случае Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить. Все ресурсы или уже поставлены в строй ВСУ, либо понесли потери», — заявил Владислав Шурыгин интернет-газете «Взгляд», отвечая на вопрос, зачем Киеву понадобилось проводить массовую мобилизацию. Эксперт напомнил, что мобилизационный потенциал Украины достигает двух миллионов человек, однако его половина уже находится в строю. «Нужно понимать, что огромное количество людей мужского пола уже разбежалось за пределы Украины. Если власти и будут загребать всех подряд, то доберут примерно еще тысяч 200, вряд ли больше», — уверяет он. По мнению аналитика, только военный проигрыш сможет сокрушить киевский режим. «Когда ВСУ начнут стремительно терять свои территории, особенно те, что они недавно смогли себе вернуть, режим развалится. Только тогда боевые действия закончатся», — заключил Шурыгин. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. Затем власти Украины в ответ задумались о проведении тотальной мобилизации. Издание «Страна», ссылаясь на украинское Минобороны, также писало, что Киев обеспокоен численным превосходством ВС РФ на фронте.