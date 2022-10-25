В Ханты-Мансийске вместо фейерверка купят подарки детям мобилизованных

26 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске детям мобилизованных раздадут подарки на новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместо праздничного фейерверка на Новый год администрация Ханты-Мансийска приняла решения расширить список семейных мероприятий и организовать подарки для детей мобилизованных жителей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Мы прислушались к обращениям общественности, в частности профсоюза работников образования и родительской общественности, они попросили сделать акцент на детских мероприятиях. В этом году, вместо фейерверка, мы расширяем детские и семейные праздники, организуем подарки и дополнительные мероприятия для семей мобилизованных граждан», — сказали в мэрии. Ранее глава города Максим Ряшин заявил, что власти города отказались в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля». В разговоре с журналистом агентства в мэрии добавили, что вместо ночного концерта будет проведен утренний праздник 1 января. «Добавим много других мероприятий семейного времяпрепровождения. Сейчас многое еще находится в работе», — заключили в администрации.

Вместо праздничного фейерверка на Новый год администрация Ханты-Мансийска приняла решения расширить список семейных мероприятий и организовать подарки для детей мобилизованных жителей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Мы прислушались к обращениям общественности, в частности профсоюза работников образования и родительской общественности, они попросили сделать акцент на детских мероприятиях. В этом году, вместо фейерверка, мы расширяем детские и семейные праздники, организуем подарки и дополнительные мероприятия для семей мобилизованных граждан», — сказали в мэрии. Ранее глава города Максим Ряшин заявил, что власти города отказались в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля». В разговоре с журналистом агентства в мэрии добавили, что вместо ночного концерта будет проведен утренний праздник 1 января. «Добавим много других мероприятий семейного времяпрепровождения. Сейчас многое еще находится в работе», — заключили в администрации.