25 октября 2022

В Ханты-Мансийске вместо фейерверка купят подарки детям мобилизованных

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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, зима, благоустройство, украшение города, новый год, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
В Ханты-Мансийске детям мобилизованных раздадут подарки на новый год Фото:

Вместо праздничного фейерверка на Новый год администрация Ханты-Мансийска приняла решения расширить список семейных мероприятий и организовать подарки для детей мобилизованных жителей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Мы прислушались к обращениям общественности, в частности профсоюза работников образования и родительской общественности, они попросили сделать акцент на детских мероприятиях. В этом году, вместо фейерверка, мы расширяем детские и семейные праздники, организуем подарки и дополнительные мероприятия для семей мобилизованных граждан», — сказали в мэрии.

Ранее глава города Максим Ряшин заявил, что власти города отказались в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля». В разговоре с журналистом агентства в мэрии добавили, что вместо ночного концерта будет проведен утренний праздник 1 января. «Добавим много других мероприятий семейного времяпрепровождения. Сейчас многое еще находится в работе», — заключили в администрации.

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Вместо праздничного фейерверка на Новый год администрация Ханты-Мансийска приняла решения расширить список семейных мероприятий и организовать подарки для детей мобилизованных жителей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Мы прислушались к обращениям общественности, в частности профсоюза работников образования и родительской общественности, они попросили сделать акцент на детских мероприятиях. В этом году, вместо фейерверка, мы расширяем детские и семейные праздники, организуем подарки и дополнительные мероприятия для семей мобилизованных граждан», — сказали в мэрии. Ранее глава города Максим Ряшин заявил, что власти города отказались в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и «СПА фестиваля». В разговоре с журналистом агентства в мэрии добавили, что вместо ночного концерта будет проведен утренний праздник 1 января. «Добавим много других мероприятий семейного времяпрепровождения. Сейчас многое еще находится в работе», — заключили в администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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