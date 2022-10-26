Взрывы прогремели в Николаеве

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса. Российская армия высокоточным оружием наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ранее местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.
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