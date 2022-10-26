Взрывы прогремели в Николаеве

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса. Российская армия высокоточным оружием наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ранее местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.

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Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua». «Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса. Российская армия высокоточным оружием наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ранее местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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