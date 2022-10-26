Взрывы прогремели в Николаеве

26 октября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua». «Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса. Российская армия высокоточным оружием наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ранее местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.

Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua». «Сообщают о взрывах в Николаевской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью ВС РФ является защита Донбасса. Российская армия высокоточным оружием наносит удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ранее местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге в Полтавской области.