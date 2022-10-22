22 октября 2022

Власти Кременчуга сообщили о взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., учения, армия, войска, оружие, вооружение, война, взрыв, спецоперация, боевое слаживание
Мэр Кременчуга сообщил о взрыве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий, объявив воздушную тревогу.

«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в находящемся под контролем Киева Запорожье.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве. Накануне взрывы были слышны в Одесской, Киевской и Черкасской областях. Вооруженные силы РФ с помощью высокоточного оружия наносят удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Это происходит в рамках спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий, объявив воздушную тревогу. «Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в находящемся под контролем Киева Запорожье. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве. Накануне взрывы были слышны в Одесской, Киевской и Черкасской областях. Вооруженные силы РФ с помощью высокоточного оружия наносят удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Это происходит в рамках спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...