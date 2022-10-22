Власти Кременчуга сообщили о взрыве

Мэр Кременчуга сообщил о взрыве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области. Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий, объявив воздушную тревогу.
«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога», — написал он в своем Telegram. Также украинские СМИ сообщают о взрывах в находящемся под контролем Киева Запорожье.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве. Накануне взрывы были слышны в Одесской, Киевской и Черкасской областях. Вооруженные силы РФ с помощью высокоточного оружия наносят удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. Это происходит в рамках спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным.
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