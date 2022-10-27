Военнопленный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском лагере

Бывший военнопленный из ЛНР: на 70 человек в украинском лагере было ведро картошки

В украинском лагере для военнопленных, кормят скромным обедом Фото: Василий Гришин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В украинском лагере для военнопленных «Запад-1» узников кормили жидкой кашей. Об этом заявил освобожденный из украинского плена военный из Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Янко. В лагере он работал в столовой.

«На завтрак давали жидкую кашу, по большей части была вода, мало крупы. На 70 человек — 10 литровых мисок крупы и шесть или семь 10-литровых ведер воды», — сообщил Янко. Освобожденный добавил, что салат был меньше столовой ложки, сахар должен был быть, но управляющие сами говорили, что военнопленным это необязательно, поскольку сахар дорогой.

По словам Янко, на обед был жидкий суп: «На 70 человек пятилитровое ведро картошки, четыре литровых миски крупы». На второе блюдо — 270 граммов картофельного пюре. А ужин состоял из картошки и куска рыбы примерно в 50 граммов. «При каждом приеме пищи давали четверть 550-граммовой буханки хлеба, который пекли сами пленные», — рассказал Михаил Янко.

Ранее вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих ЛНР рассказали, что их избивали и жестоко пытали. Все бойцы пройдут реабилитацию. Следователи зафиксируют травмы для возбуждения уголовного дела.