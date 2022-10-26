Вице-мэр Ханты-Мансийска Теодор Марютин проводил мобилизованных и поклонился Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель главы Ханты-Мансийска Теодор Марютин во время отправки мобилизованных выступил с напутственной речью и поклонился. Об этом рассказал журналист URA.RU с места отправки.

«Россия как государство всегда в тяжелую минуту объединяется и дает отпор противникам. И Россия на протяжении тысячи лет продолжает подтверждать тот факт, что мы — сила. Мы берем на себя обязательства защищать ваш тыл, пока вы будете защищать нас», — сказал Марютин.

Он добавил, что на данный момент в учебном центре Елани у него также находится родственник. «Самое главное, слушайте командира и боевых товарищей с боевым опытом. Уверены, что мы с вами встретимся. Преклоняюсь перед вами», — заключил вице-мэр с поклоном.

Ранее URA.RU писало, что в ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.