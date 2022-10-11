В ХМАО отправили партию добровольцев на фронт

Большинство провожающих верят, что их родные вернутся Фото: Антон Артемьев

новость из сюжета Мобилизация в России

В Югре прошла отправка около 50 добровольцев для участия в спецоперации на Украине. В это число вошли военнослужащие из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного, передает корреспондент URA.RU.

В Ханты-Мансийске перед отправкой добровольцев с военнослужащими пообщался замглавы окружной столицы Дмитрий Хромченко. «Из России хотят сделать некий сырьевой придаток, третьесортной страной, но наш верховный главнокомандующий и все жители нашей страны, нашего города этого сделать не позволят. Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня стоите в строю, достойные люди, достойные мужики», — отметил Хромченко.

Дмитрий Сидоркин из Ханты-Мансийска уже бывал в горячих точках, поэтому принял решение о том, чтобы теперь отправиться на Украину. «Сам служил, в Дагестан ездил, в горячих точках был. У меня должность стрелок, стрелять умею, поедем работать», — рассказал югорчанин. Перед отправкой в зону СВО добровольцы также пройдут курс подготовки в военных частях.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Ханты-Мансийска Дмитрий Хромченко раскритиковал уклонистов от мобилизации. Свое заявление он сделал во время публичного выступления перед отбывающими в учебные центры жителями.

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