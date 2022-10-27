В Кремле высказались о возможности признания уехавших россиян иноагентами

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что ему не известно о трактовках закона об иноагентах Фото:

Слова сенатора Андрея Климова о том, что уехавшие после начала СВО за границу россияне подпадают под закон об иноагентах, — это частное мнение. Так прокомментировал заявление Климова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мне неизвестно о трактовках закона с точки зрения правоприменения. Это частное мнение», — ответил Песков на соответсвующий вопрос.

Ранее сенатор Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. «Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием?» — отметил Климов.

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Слова сенатора Андрея Климова о том, что уехавшие после начала СВО за границу россияне подпадают под закон об иноагентах, — это частное мнение. Так прокомментировал заявление Климова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мне неизвестно о трактовках закона с точки зрения правоприменения. Это частное мнение», — ответил Песков на соответсвующий вопрос. Ранее сенатор Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. «Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием?» — отметил Климов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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