Сенатор Климов: уехавшие из России могут попасть под закон об иноагентах

Покинувшие Россию после начала спецоперации на украине могут попасть под закон об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — заявил Климов.
Политик добавил, что если гражданин сам подписал заявление о том, что он осуждает Россию и россиян, то под иностранным влиянием человек совершил политический акт. Таким образом гражданин, несомненно, является фигурантом закона об иностранных агентах.
После начала спецоперации некоторые жители РФ покинули страну. Среди осудивших СВО оказались и звезды эстрады, такие как Алла Пугачева и Анжелика Варум, передает «Царьград». Афиши с покинувшими страну артистами стали тут же исчезать со стен городских строений, сообщает телеканал 360.
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Покинувшие Россию после начала спецоперации на украине могут попасть под закон об иноагентах. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — заявил Климов. Политик добавил, что если гражданин сам подписал заявление о том, что он осуждает Россию и россиян, то под иностранным влиянием человек совершил политический акт. Таким образом гражданин, несомненно, является фигурантом закона об иностранных агентах. После начала спецоперации некоторые жители РФ покинули страну. Среди осудивших СВО оказались и звезды эстрады, такие как Алла Пугачева и Анжелика Варум, передает «Царьград». Афиши с покинувшими страну артистами стали тут же исчезать со стен городских строений, сообщает телеканал 360.