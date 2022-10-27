Политолог Кошкин заявил о попытке США оказать на Россию военно-психологическое давление

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США ведут гибридную войну против России, считает политолог Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переброска 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в Европу на границу Румынии с Украиной — это «военно-психологическое давление на Россию». Такое мнение высказал военный политолог Андрей Кошкин.

«Это в чистом виде военно-техническое и психологическое давление в гибридной войне, которую ведут США против России», — заявил Кошкин в эфире Пятого канала. Высказывания командиров дивизии о том, что в случае нападения на НАТО, они готовы «полностью пересечь границу с Украиной», надо расценивать как браваду и пиар, считает он.

«Это сопряжено с некой пиар-деятельностью тех структур, штабов, командиров, которые отрабатывают свое должностное предназначение. Налогоплательщик должен быть уверен в том, что деньги, которые идут на содержание воздушно-десантной дивизии, вкладываются в некую безопасность, которую обеспечивает эта дивизия за тридевять земель, за океаном», — отметил Кошкин.

Также военный политолог утверждает, что переброска десантников было вызвана решением держать ситуацию в Европе под контролем. Там сейчас нарастает недовольство населения экономическим и энергетическим кризисом, что может вылится в протестные акции.

Ранее об учениях на военной базе «Михаил Когэлничану» в Румынии сообщили в эфире CBS News от 21 октября. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — сказал замкомандир дивизии бригадного генерала Джон Любас в материале.

Одной из целей России при проведении специальной военной операции на Украине являлось уменьшение присутствия НАТО на границе. С началом СВО присутствие НАТО усилилось: от поставок боеприпасов и техники Украине, до проведения обучения войск, которые «внимательно следят» за российскими войсками и повторяют их боевой опыт.

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Переброска 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в Европу на границу Румынии с Украиной — это «военно-психологическое давление на Россию». Такое мнение высказал военный политолог Андрей Кошкин. «Это в чистом виде военно-техническое и психологическое давление в гибридной войне, которую ведут США против России», — заявил Кошкин в эфире Пятого канала. Высказывания командиров дивизии о том, что в случае нападения на НАТО, они готовы «полностью пересечь границу с Украиной», надо расценивать как браваду и пиар, считает он. «Это сопряжено с некой пиар-деятельностью тех структур, штабов, командиров, которые отрабатывают свое должностное предназначение. Налогоплательщик должен быть уверен в том, что деньги, которые идут на содержание воздушно-десантной дивизии, вкладываются в некую безопасность, которую обеспечивает эта дивизия за тридевять земель, за океаном», — отметил Кошкин. Также военный политолог утверждает, что переброска десантников было вызвана решением держать ситуацию в Европе под контролем. Там сейчас нарастает недовольство населения экономическим и энергетическим кризисом, что может вылится в протестные акции. Ранее об учениях на военной базе «Михаил Когэлничану» в Румынии сообщили в эфире CBS News от 21 октября. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — сказал замкомандир дивизии бригадного генерала Джон Любас в материале. Одной из целей России при проведении специальной военной операции на Украине являлось уменьшение присутствия НАТО на границе. С началом СВО присутствие НАТО усилилось: от поставок боеприпасов и техники Украине, до проведения обучения войск, которые «внимательно следят» за российскими войсками и повторяют их боевой опыт.
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