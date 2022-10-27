Сенатор Климов объяснил слова о признании иноагентами тех, кто уехал из РФ

Под признание иностранными агентом попадут только те люди, которые, покинув Россию, занимаются за рубежом политической деятельностью. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов.
«Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж и занимается там политической деятельностью, то он может оказаться в числе иноагентов», — цитирует Климова «Газета.ru». Сенатор отметил, что под это подпадает малое количество людей. Также он уточнил, что под этот статус подходят те, кто за рубежом находится под иностранным влиянием.
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Под признание иностранными агентом попадут только те люди, которые, покинув Россию, занимаются за рубежом политической деятельностью. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов. «Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж и занимается там политической деятельностью, то он может оказаться в числе иноагентов», — цитирует Климова «Газета.ru». Сенатор отметил, что под это подпадает малое количество людей. Также он уточнил, что под этот статус подходят те, кто за рубежом находится под иностранным влиянием. Ранее Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие Россию после начала спецоперации, попадают под закон об иностранных агентах. В Кремле в ответ на это заявили, что такой трактовки закона не существует и это заявление является «частным мнением».