В России разработали улучшенный аналог крупнейшего западного веб-сервера

27 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Российский веб-сервис ANGIE является улучшенной версией западных аналогов Фото: Анна Майорова © URA.RU В России разработали новый веб-сервис ANGIE, призванный заместить иностранные решения по обеспечению безопасности инфраструктуры российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании «Веб-Сервер». «ANGIE позволит российским компаниям заместить иностранные решения и обеспечить безопасность своей инфраструктуры. Новый продукт будет распространяться по открытой лицензии», — заявили в компании. Разработкой этого решения занимается компания «Веб-Сервер», в состав которой входят бывшие ведущие инженеры Nginx. Инвестиции в проект составили около 1 млн долларов. ANGIE даст более широкую функциональность, а также лучшие возможности справляться с задачами масштабирования и упрощенную интеграцию веб-сервиса в общий мониторинг инфраструктуры компании. Разработка ANGIE ведется в России. Инвесторами в проект выступили Заур Абасмирзоев, Антон Ключкин и Иван Полуянов. Все они являются бывшими менеджерами Rambler Group. Исходный код ANGIE для прохождения сертификаций будет находиться в доверенном репозитории Минцифры. Ранее стало известно, что в России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Платежи через системы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России после введения жестких санкций со стороны Запада.

В России разработали новый веб-сервис ANGIE, призванный заместить иностранные решения по обеспечению безопасности инфраструктуры российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба компании «Веб-Сервер». «ANGIE позволит российским компаниям заместить иностранные решения и обеспечить безопасность своей инфраструктуры. Новый продукт будет распространяться по открытой лицензии», — заявили в компании. Разработкой этого решения занимается компания «Веб-Сервер», в состав которой входят бывшие ведущие инженеры Nginx. Инвестиции в проект составили около 1 млн долларов. ANGIE даст более широкую функциональность, а также лучшие возможности справляться с задачами масштабирования и упрощенную интеграцию веб-сервиса в общий мониторинг инфраструктуры компании. Разработка ANGIE ведется в России. Инвесторами в проект выступили Заур Абасмирзоев, Антон Ключкин и Иван Полуянов. Все они являются бывшими менеджерами Rambler Group. Исходный код ANGIE для прохождения сертификаций будет находиться в доверенном репозитории Минцифры. Ранее стало известно, что в России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Платежи через системы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России после введения жестких санкций со стороны Запада.