27 октября 2022

Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал о шантаже украинских боевиков

Освобожденный из плена боец ЛНР: ВСУ заставляли снимать видеообращения к родным с целью вымогательства денег
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ВСУ заставляли снимать видеообращения с целью вымогательства денег, заявил Чупра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины заставляют пленных записывать видеообращения с целью шантажа. Об этом заявил освобожденный из плена боец ЛНР Александр Чупра.

«Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: „Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру“. Я рассказал на камеру все, что там [на листке] было», — передает слова военного РИА Новости.

Уточняется, что ВСУ прибегали к таким действиям, чтобы вымогать у родных деньги. «Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она переслала деньги», — рассказал Чупра.

Ранее уже сообщалось о жестоком обращении к пленным со стороны ВСУ. Сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал о том, что его сослуживцев ломали психологически и избивали, передает Пятый канал.

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Вооруженные силы Украины заставляют пленных записывать видеообращения с целью шантажа. Об этом заявил освобожденный из плена боец ЛНР Александр Чупра. «Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: „Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру“. Я рассказал на камеру все, что там [на листке] было», — передает слова военного РИА Новости. Уточняется, что ВСУ прибегали к таким действиям, чтобы вымогать у родных деньги. «Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она переслала деньги», — рассказал Чупра. Ранее уже сообщалось о жестоком обращении к пленным со стороны ВСУ. Сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал о том, что его сослуживцев ломали психологически и избивали, передает Пятый канал.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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