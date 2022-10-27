Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал о шантаже украинских боевиков

Освобожденный из плена боец ЛНР: ВСУ заставляли снимать видеообращения к родным с целью вымогательства денег

28 октября 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

ВСУ заставляли снимать видеообращения с целью вымогательства денег, заявил Чупра Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины заставляют пленных записывать видеообращения с целью шантажа. Об этом заявил освобожденный из плена боец ЛНР Александр Чупра. «Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: „Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру“. Я рассказал на камеру все, что там [на листке] было», — передает слова военного РИА Новости. Уточняется, что ВСУ прибегали к таким действиям, чтобы вымогать у родных деньги. «Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она переслала деньги», — рассказал Чупра. Ранее уже сообщалось о жестоком обращении к пленным со стороны ВСУ. Сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал о том, что его сослуживцев ломали психологически и избивали, передает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины заставляют пленных записывать видеообращения с целью шантажа. Об этом заявил освобожденный из плена боец ЛНР Александр Чупра. «Я слышу, они начинают допытывать моих пацанов. Там кого-то хотели резать, опять же паяльной лампой поджигали. Подошел какой-то человек с камерой. Говорит: „Так. Вот я тебе написал, ты вот это должен сказать на камеру“. Я рассказал на камеру все, что там [на листке] было», — передает слова военного РИА Новости. Уточняется, что ВСУ прибегали к таким действиям, чтобы вымогать у родных деньги. «Было обращение к родным, шантаж был, после чего я узнал от своей девушки, что ей видео прислали, чтобы она переслала деньги», — рассказал Чупра. Ранее уже сообщалось о жестоком обращении к пленным со стороны ВСУ. Сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал о том, что его сослуживцев ломали психологически и избивали, передает Пятый канал.