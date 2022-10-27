На тюменском полигоне мобилизованных готовят к противостоянию с дронами и артиллерией противника Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Во время боевого слаживания мобилизованных жителей Тюменской области обучают, как правильно скрываться от вражеских дронов и артиллерии. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«К прямому контакту мы готовимся, но, говорят, что он сейчас минимальный. Мы больше отрабатываем артиллерийские налеты, как окапываться, как скрываться от дронов, как с ними бороться. Ну, и, соответственно, мы сами тренируемся, как их запускать, как наводить, корректировать, и так далее», — сообщил один из военнослужащих в разговоре с Инфоцентром.

Он добавил, что мобилизованные тюменцы обеспечены всем необходимым. В частности, теплыми вещами и спальными мешками. Военнослужащий отдельно отметил высокий уровень боевой, тактической, огневой и саперной подготовки, которую проводят инструкторы ТВВИКУ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе загородного полигона ТВВИКУ.