27 октября 2022

Мобилизованных тюменцев учат скрываться от дронов и артиллерии. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, квадрокоптер, дрон
На тюменском полигоне мобилизованных готовят к противостоянию с дронами и артиллерией противника Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Во время боевого слаживания мобилизованных жителей Тюменской области обучают, как правильно скрываться от вражеских дронов и артиллерии. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«К прямому контакту мы готовимся, но, говорят, что он сейчас минимальный. Мы больше отрабатываем артиллерийские налеты, как окапываться, как скрываться от дронов, как с ними бороться. Ну, и, соответственно, мы сами тренируемся, как их запускать, как наводить, корректировать, и так далее», — сообщил один из военнослужащих в разговоре с Инфоцентром.

Он добавил, что мобилизованные тюменцы обеспечены всем необходимым. В частности, теплыми вещами и спальными мешками. Военнослужащий отдельно отметил высокий уровень боевой, тактической, огневой и саперной подготовки, которую проводят инструкторы ТВВИКУ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе загородного полигона ТВВИКУ.

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Во время боевого слаживания мобилизованных жителей Тюменской области обучают, как правильно скрываться от вражеских дронов и артиллерии. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «К прямому контакту мы готовимся, но, говорят, что он сейчас минимальный. Мы больше отрабатываем артиллерийские налеты, как окапываться, как скрываться от дронов, как с ними бороться. Ну, и, соответственно, мы сами тренируемся, как их запускать, как наводить, корректировать, и так далее», — сообщил один из военнослужащих в разговоре с Инфоцентром. Он добавил, что мобилизованные тюменцы обеспечены всем необходимым. В частности, теплыми вещами и спальными мешками. Военнослужащий отдельно отметил высокий уровень боевой, тактической, огневой и саперной подготовки, которую проводят инструкторы ТВВИКУ. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. По данным Минобороны, под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие определенные военно-учетные специальности и боевой опыт. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе загородного полигона ТВВИКУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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