Российским следователям удалось установить личность украинского генерала-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы затем прикрываться гражданским населением во время боев. Об этом заявил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).
«В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировкой войск „Юг“ и „Восток“ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», — заявили на оперативном совещании в Луганске.
СК РФ отметили, что в отношении Павлюка принимаются меры к его розыску и аресту. Также под командированием Павлюка было предписано «уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей», — добавили они.
Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал, что украинские силовики при обстрелах РФ прикрываются мирными жителями, пишет агентство Nation news. Он также отмечал, что ВСУ обстреливают российские территории с целью спровоцировать жесткий ответ ВС РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
Российским следователям удалось установить личность украинского генерала-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы затем прикрываться гражданским населением во время боев. Об этом заявил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ). «В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировкой войск „Юг“ и „Восток“ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», — заявили на оперативном совещании в Луганске. СК РФ отметили, что в отношении Павлюка принимаются меры к его розыску и аресту. Также под командированием Павлюка было предписано «уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей», — добавили они. Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал, что украинские силовики при обстрелах РФ прикрываются мирными жителями, пишет агентство Nation news. Он также отмечал, что ВСУ обстреливают российские территории с целью спровоцировать жесткий ответ ВС РФ, передает «Федеральное агентство новостей».