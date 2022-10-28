СКР установил личность украинского генерала, который прикрывался мирными жителями в Мариуполе

28 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Украинский генерал-лейтенант приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским следователям удалось установить личность украинского генерала-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы затем прикрываться гражданским населением во время боев. Об этом заявил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ). «В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировкой войск „Юг“ и „Восток“ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», — заявили на оперативном совещании в Луганске. СК РФ отметили, что в отношении Павлюка принимаются меры к его розыску и аресту. Также под командированием Павлюка было предписано «уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей», — добавили они. Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал, что украинские силовики при обстрелах РФ прикрываются мирными жителями, пишет агентство Nation news. Он также отмечал, что ВСУ обстреливают российские территории с целью спровоцировать жесткий ответ ВС РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Российским следователям удалось установить личность украинского генерала-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы затем прикрываться гражданским населением во время боев. Об этом заявил Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ). «В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения „Азов“ (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ), осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировкой войск „Юг“ и „Восток“ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», — заявили на оперативном совещании в Луганске. СК РФ отметили, что в отношении Павлюка принимаются меры к его розыску и аресту. Также под командированием Павлюка было предписано «уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представляющих угрозы для украинских военных женщин и детей», — добавили они. Ранее председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал, что украинские силовики при обстрелах РФ прикрываются мирными жителями, пишет агентство Nation news. Он также отмечал, что ВСУ обстреливают российские территории с целью спровоцировать жесткий ответ ВС РФ, передает «Федеральное агентство новостей».